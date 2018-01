Em Rio Branco, Hemoacre e igrejas fazem campanha para doação de sangue em comemoração ao Dia do Evangélico

Objetivo é aumentar o estoque de bolsas de sangue para as festividades do Carnaval. Centro também divulgou calendário de ações durante todo o mês.

O Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemoacre) divulgou, no sábado (6), que vai fazer uma campanha de doação de sangue com as igrejas de Rio Branco em comemoração ao Dia do Evangélico.

Ao menos sete instituições devem participar da ação. Assim, no dia 22, o Centro e as igrejas evangélicas devem organizar um mutirão de coletas de sangue na sede do Hemoacre de 7h às 18h.

O objetivo da campanha com as igrejas, conforme a enfermeira do setor de captação, Alrydyabe Freitas, é aumentar o estoque de bolsas de sangue na unidade para o Carnaval que este ano ocorre de 9 a 14 de fevereiro. A ideia é também fidelizar mais doadores.

“Como sou cristã, tenho mais contato com a comunidade evangélica e vimos que seria importante uma campanha como essa. Queremos atrair e fidelizar os jovens. Pensamos sempre no amanhã, mas também queremos incentivar os antigos doadores para que não percam o foco”, destaca.

O Dia do Evangélico é comemorado em 23 de janeiro, mas este ano foi antecipado para o dia 22, conforme o calendário de feriados divulgado pelo Governo do Acre e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 3 de janeiro.

Calendário

O Hemoacre também divulgou o calendário de ações que devem ser desenvolvidas em janeiro. Assim, todas as quintas-feiras do mês, nos dias 11, 18 e 25, a unidade móvel do Centro vai realizar coletas de sangue no Calçadão, no Centro de Rio Branco.

Para doar sangue, a pessoa precisa ter entre 18 e 69 anos, se sentir em bom estado de saúde e apresentar um documento de identificação com foto. No caso de menores de idade é preciso autorização dos pais ou responsáveis.