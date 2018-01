Dos nove homicídios ocorridos na capital, três casos estão em processo de elucidação, diz delegado Cristiano

No total 11 homicídios foram contabilizados somente na primeira semana do ano em todo o estado. Destes, só em Rio Branco foram nove e três dos casos já estão encaminhados para a elucidação, segundo delegado da homicídios, Cristiano Bastos.

“Nos já temos dois casos bem encaminhados com a autoria definida e um outro caso, ocorrido no bairro Calafate, que o autor foi preso em flagrante. Também estamos investigando a participação de um veículo prata nesses crimes pra saber se é oriundo de roubo e chegar até os suspeitos que estão cometendo esses crimes. Sabemos que há uma rivalidade entre facções criminosas e a disputa por pontos de tráfico que tem motivado a maioria das mortes. Outros têm ocorrido por desentendimento ou rixa qualquer. Nos estamos trabalhando para elucidar todos eles”, explicou.

O veículo citado pelo delegado aparece no relato de testemunhas de pelo menos dois crimes, sendo um deles ocorrido no bairro Boa União, na sexta-feira (05) e o outro acontecido no domingo (07), no bairro Alto Alegre. As vítimas foram mortas a tiros e os criminosos se evadiram neste veículo.