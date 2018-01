Com quase 8 mil casos em 2017, Prefeitura de Mâncio Lima intensifica combate à malária

A cidade de Mâncio Lima, no interior do Acre, registrou quase 8 mil casos de malária, segundo a Secretaria de Saúde da cidade. Os dados não foram fechados devido à falta de energia na cidade após o incêndio na termelétrica.

Ele diz ainda que 15 profissionais iniciaram uma ação que faz parte do plano de integração das ações da atenção primária com a vigilância em saúde no Vale do Juruá, que será levado às demais cidades da região que são responsáveis por cerca de 95% dos casos de malária do Acre.