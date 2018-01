Com falta de energia, moradores de Cruzeiro do Sul reclamam que estão sem água há seis dias

A falta de energia devido o incêndio que atingiu Usina Termelétrica da Guascor, no último dia 3, afetou também a distribuição de água em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Guajará, no Amazonas. Em alguns bairros, famílias já estão sem água há seis dias.

O gerente do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) Geomires Lima, disse que o problema não se limita à cidade de Cruzeiro do Sul, as outras cidades também foram afetadas.

“Dependemos da energia para tratar e distribuir essa água, então, toda essa região está prejudicada e vai atrasando. Estamos esperando resolver a situação da energia para resolver o abastecimento”, disse.

A dona de casa Marizete Silva, de 38 anos, moradora do bairro Arthur Maia, falou que está há seis dias sem água. “Está difícil, porque esse tempo todo a gente não tem água para beber, fazer comida e nem nada, está muito complicado”, disse.

Depasa disse que bairros estão sem água por causa de incêndio (Foto: Anny Barbosa/G1)

A solução temporária é usar a cacimba que fica na frente da casa, cacimba essa que está abastecendo quatro casas e ainda alguns vizinhos. “A gente está se salvando aqui com nesse poço e ajudando os vizinhos porque se não, não tinha nada, infelizmente”, acrescenta Marizete.

A dona de casa Marieta Gama, de 58 anos, está com todos os tanques vazios e também pegando água da cacimba. “Se não fosse esse poço estávamos passando sede e não é só a gente têm muitas pessoas que não tem nem o poço e fica mais difícil”, acrescentou.

O diarista André Rodrigues, de 42 anos, teve que comprar água na manhã desta segunda (8) porque o tanque da casa secou. “O último dia que veio água foi na terça [2] e hoje não tinha nenhuma gota, então, foi preciso comprar, porque não tinha de jeito nenhum”, finalizou.

O gerente administrativo da Eletrobras Distribuição Acre no Juruá, José Melo, disse que os consumidores que se sentirem lesados e conseguirem comprovar prejuízos com a falta de energia na região vão ser resarcidos.

Para estabilizar de vez o fornecimento no Vale do Juruá e também em Guajará, no Amazonas, a Eletrobras informou que estão sendo enviados a Cruzeiro do Sul 12 geradores de energia e 4 transformadores e que o problema deve ser resolvido até a sexta-feira ( 12).