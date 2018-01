BRUTO: Adolescente é atacada por marido com cabo de vassoura e faca

O suspeito foi localizado, confessou o crime, mas disse que teria sido apenas para se defender.

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta segunda-feira (08), Tiago R. S., 23, acusado de atacar a esposa a golpes de cabo de vassoura e faca. O crime ocorreu em uma residência no bairro São Francisco, zona Leste de Porto Velho.

A vítima – uma estudante de 13 anos, acionou a PM e informou que durante uma discussão com o esposo foi agredida no braço com um cabo de vassoura e também sofreu escoriações em uma das pernas causadas por uma faca.

O suspeito foi localizado, confessou o crime, mas disse que teria sido apenas para se defender. Ele afirmou ainda que a briga iniciou devido a esposa ser muito ciumenta. O jovem foi apresentado na Central de Flagrantes.