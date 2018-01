Bebê que nasceu em Rio Branco teria caído no chão por negligência na maternidade

Internauta posta vídeo mostrando enfermeiro da maternidade Barba Heliodora ajudando mãe que teve filho na cadeira de roda e que supostamente caiu ao chão na hora do parto por negligência. O fato teria acontecido nessa quinta-feira (4), no leito 17 da maternidade pública Estadual.

A testemunha que postou o vídeo nas redes sociais diz que o esposo da mulher que teve o bebê chamou por diversas vezes os enfermeiros, e que só foi prestado o atendimento quando a criança nasceu e acabou caindo no chão e foi pega pelo pai.

“O pai da criança que acompanhava a senhora foi diversas vezes chamar os enfermeiros e um deles dizia só que ela tinha que sentar na cadeira de roda. Quando o bebê nasceu, é que um dos enfermeiros foram prestar o atendimento. Por sorte, digo graças a Deus, na hora que a criança nasceu a bolsa amniótica não havia rompido e isso fez amortecer a queda”, relatou a Ayme Gomes que testemunhou o fato.

A diretora geral da maternidade, Maria Serlene Vasconcelos disse que o fato é isolado e a direção já tomou as providências com relação ao enfermeiro. “Este enfermeiro já havia apresentando problemas. Tomamos as providências. Isso foi um fato isolado e não corresponde aos serviços prestado pela maternidade e a grande maioria de seus servidores”, explicou Serlene.