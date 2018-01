Astrônomo diz que os dias estão ficando mais longos e explica por quê

Marek Kukula, astrônomo do Observatório Real de Greenwich, em Londres, fala sobre como o homem demarcou a passagem do tempo

Você consegue imaginar como seria a nossa vida sem medidas de tempo, como segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos? Especialista explica como o homem demarcou a passagem do tempo com exatidão e garante que os nossos dias estão ficando mais longos.

Um astrônomo do Observatório Real de Greenwich, em Londres, no Reino Unido, Marek Kukula, explicou à ‘BBC’ por que o dia tem 24 horas, como foi estipulado o sentido do relógio, a influência da Lua sobre as marés, entre outras questões que regem o nosso mundo, mas pouca gente sabe.

Por que os dias têm 24 horas?

De acordo com o especialista, esta definição foi realizada ainda no Egito antigo, levando em conta os períodos em que há luz do dia e escuridão.

De noite, dividiram o céu em dez seções iguais tendo certas estrelas como referência e ainda com outras duas seções específicas para o poente e o nascente. Durante o dia, usavam relógios solares e decidiram dividir o dia também em 12 partes. E, com isso, chegamos ao sistema de 24 horas”.

Ainda de acordo com o astrônomo, é difícil estabelecer a duração exata de um dia, pois a órbita da Terra não é circular. Sendo assim, o Sol não demora o mesmo tempo para chegar ao mesmo ponto do céu todos os dias.

“E a rotação da Terra não é constante, pode acelerar ou ficar mais lenta“, explicou Kukula. “Fenômenos como terremotos mudam o formato da crosta terrestre e isso pode alterar o ritmo de rotação do planeta”, completou. A influência da Lua sobre as marés também afeta os movimentos do planeta.

O efeito disso a longo prazo é que a rotação da Terra está desacelerando, e os dias estão ficando mais longos. Os dinossauros tinham dias mais curtos do que nós, e os dos nossos descendentes serão ainda mais longos.”

Quando foi decidido que os ponteiros do relógio se moveriam para a direita?

O especialista explica que antes da invenção do relógio como conhecemos hoje – a tecnologia de engrenagens foi criada na Grécia antiga, mas foi na Idade Média os relógios mecânicos se popularizaram – “as pessoas usavam relógios solares para demarcar o tempo. Conforme a Terra gira e o Sol produz uma sombra no chão que se movimenta. No hemisfério norte, move-se da esquerda para a direita, num arco“. E assim, segundo ele, foi decidido qual seria o sentido do relógio.