Assaltante invade loja de tintas, leva 4 celulares e R$ 1 mil; veja vídeo

Um vídeo flagrou o momento em que um assaltante invade uma loja de tintas no bairro da Baixa, em Cruzeiro do Sul, rende funcionários e clientes e sai levando dinheiro e celulares na tarde desta segunda-feira (8).

O bandido consegue fugir levando R$ 1 mil e quatro celulares. No vídeo, é possível ver um rapaz que chega com capacete na cabeça e subtrai celulares e dinheiro de três funcionários e de uma cliente.

Uma das vítimas, que é funcionário da loja, pediu para não se identificar, mas contou que um comparsa esperava o assaltante no lado de fora da loja.

“Nós estávamos fazendo o atendimento a uma cliente, quando um rapaz entrou dizendo que era um assalto e o outro ficou lá fora em uma moto. Pediu o celular de todos e o dinheiro. Depois saiu correndo e pulou na garupa da moto. Eu ainda tentei evitar me sentando em cima de minha carteira, mas ele percebeu e me pediu a carteira com todos os meus documentos e cerca de R$ 900, que faria o pagamento de umas contas”, reclama.