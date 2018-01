Após ficar com orelha deformada por conta de piercing, jovem processa estúdio e consegue indenização de R$ 3 mil

O jovem alega que não recebeu nenhuma assistência do estúdio de Tatuagem Dai Tatto. O empresário Jailton Sacramento, conhecido como Dai, enviou uma nota dos seus advogados para rebater a versão do estudante.

A defesa informou que o processo é complexo e que não poderia ter sido julgado no Juizado Especial Cível. “Há necessidade de perícia para aferir de forma científica se, efetivamente, a causa da infecção do reclamante foi decorrente do processo de colocação do piercing no estúdio ou se foi decorrente de negligência das recomendações feitas pelo reclamado em todos os casos de aplicação de piercing, como o do caso em tela”, destaca a nota.