Adolescente de 12 anos é estuprada e morta no Rio; suspeito é preso

O agressor foi detido na Rodoviária Novo Rio

Uma adolescente de 12 anos foi estuprada e morta por um homem, no Rio. O suspeito de cometer o crime foi preso, neste domingo (7), por agentes da 48ª Delegacia de Polícia (Seropédica). O agressor foi detido na Rodoviária Novo Rio.

De acordo com informações do G1, o autor do abuso sexual seguido de morte tentava fugir da corporação quando foi surpreendido com a chegada dos policiais. O caso foi registrado na 48ª DP, mas está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).