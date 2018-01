Acre registra 11 homicídios nos primeiros sete dias do ano 2018

Onze homicídios foram registrados no Acre somente na primeira semana de janeiro de 2018. O número alarmante vai na contramão das expectativas da Secretaria de Segurança Pública.

Emylson Farias não imaginava que o ano iniciaria assim tão violento. Achava que janeiro seria uma sequência de dezembro passado, que apresentou considerável redução em assassinatos, pelo menos 28 no total, em relação ao mesmo período de 2016. Mas não. A onda de mortes violentas segue o que foi o ano inteiro de 2017, quando houve mais de 480 homicídios.

Um detalhe: oito dos 11 foram mortos a tiros. Somente na sexta-feira, 05, houve três assassinatos. O único dia que não houve registro de homicídio foi na quarta. Neste domingo, 07, duas pessoas foram mortas em Rio Branco.

As mortes são atribuídas a conflitos entre facções criminosas por territórios do tráfico no Acre. Nove casos foram registrados em Rio Branco, dois em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, na região do Juruá.

A Secretaria de Segurança Pública não divulgou números oficiais sobre a quantidade de mortes em 2017. O Ministério Público disse que entre os dias 01 de janeiro e 30 de novembro do ano passado foram 457 homicídios. Somados aos 28 contabilizados até o dia 30 de dezembro, esse número passa dos 480. Já em 2016 houve mais de 300, contra 189 em 2015.

*Mortes Violentas – Janeiro de 2018*

Segunda-feira – 01/01

1 – Izomar Vieira de Andrade (47), Ramal da Uga, Belo Jardim, morto a facadas.

Terça-feira – 02/01

2 – Alan Lima Leite (25) – Ramal Bom Jesus, morto a tiros.

3- Francisco da Silva Soares (52), Ramal Menino Jesus, Taquari, morto a tiros.

Quinta-feira – 04/01

4 – David Rodrigues da Silva, Rua Flamengo, Laelia Alcântara – quinta-feira (04).

Sexta-feira – 05/01

5 – Francisco Cleuderson Sales de Oliveira (33), Jorge Lavocat, morto a tiros.

6 – Venilson Cruz dos Anjow (29), Rua das Mangueiras, Boa União, morto a tiros.

7 – Jamisson da Silva Marques (27), bairro Remanso, *Cruzeiro do Sul*, morto a tiros.

8 – José Esmael Pereira da Silva (31), sofreu tentativa de homicídio em Feijó dia 26 e morreu em Cruzeiro do Sul. Alvo de tiros.

Sabado 06/01

9 – John Wesley, 15 anos, Cidade do Povo, morto a tiros.

Domingo 07/01

10 – Herlem Moraes da Silva, Estrada do Calafate, morto a facadas (Autor preso)

11 – Josué de Almeida Pontes (20 anos), Travessa Cerâmica, Alto Alegre, morto a tiros.