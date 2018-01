Um homem é assassinado a facadas e outro fica ferido a pauladas em bebedeira no Calafate

Uma briga entre dois homens na madrugada deste domingo (7), em um bar no bairro Calafate, terminou com um deles morto e o outro gravemente ferido a facadas. Helen Moraes da Silva morreu no local e Raimundo Venâncio de Souza, de 47 anos, que seria o autor do assassinato, foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com ferimentos na cabeça.

Segundo informações de populares, os envolvidos na briga estariam bebendo quando se desentenderam. De posse de uma faca, o suspeito Raimundo Venâncio atingiu Helen Moraes com vários golpes e terminou ferido atingido com paulada na cabeça por um terceiro homem que fugiu do local sem ser identificado pelos policiais que foram chamados para atender a ocorrência no Calafate.

Atingindo por várias perfurações de faca, Helen Moraes da Silva morreu antes da chegada dos paramédicos do Samu. Após os primeiros atendimentos, o acusado pelo crime, Raimundo Venâncio foi conduzido ao Pronto Socorro, acompanhado de policiais para depois que receber alta médica ser levado à delegacia onde deverá ser indiciado pelo crime de homicídio.