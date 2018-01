Sem energia no Hemonúcleo, bolsas de sangue são levadas para o Hospital do Juruá

Além dos prejuízos causados a comerciantes, açougueiros, hospitais e delegacias, o Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul também está sendo afetado pela falta de energia após o incêndio na geradora de energia na última quarta-feira (3).

O incidente deixou Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no Acre e Guajará, no Amazonas, sem energia elétrica.