SEM CONTROLE: Caminhão capota na BR-364 e duas pessoas ficam feridas

Na tarde de sábado (06/01) um caminhão saiu da pista e capotou no canteiro central, no Km 556 Norte, da BR 364 entre os municípios de Nobres e Rosário Oeste deixando duas pessoas feridas.

No acidente um Caminhão da empresa Aço Lucas, do Município de Lucas do Rio Verde estava retornando para casa quando o condutor perdeu o controle do veículo que saiu da pista e capotou.

Duas pessoas estavam no interior do caminhão. Uma delas quebrou uma das pernas e foi encaminhado para tratamento na Capital Cuiabá. O outro ocupante do veículo sofreu apenas escoriações pelo corpo.

Sobre as causas do desastre a hipótese mais provável é a chuva que caia na região na hora do acidente. A Empresa Rota do Oeste esteve no local do acidente, prestou socorro às vítimas e liberou o tráfego no local.