Sábado violento na “cidade do crime” tem morte de “playboy”, feridos e prisão do segurança do B13

Lucas Antonio da Costa, de 22 anos, apontado pela polícia como segurança do Bonde dos 13, foi preso neste sábado, na Cidade do Povo. De acordo com a policia ele foi detido quando fazia a segurança de um dos líderes da facção Bonde dos 13 que fazia compras num comercio. Uma pistola importada com 16 munições intactas foram apreendidas. Na hora da abordagem o líder da facção consegui escapar.

Horas após, um adolescente de 15 anos identificado apenas por Jhon Wesley, o “Play Boy”, foi executado com um tiro no coração. Na mesma ação, um jovem não identificado foi baleado. Os fatos também aconteceram na cidade do povo. A polícia apurou que as vítimas participavam de uma festa quando dois criminosos chegaram e abriram fogo.

O adolescente chegou a ser socorrido com vida, mas morreu dentro da ambulância do Samu. Mais cedo, na Rua Baquari, no Taquari, dois criminosos balearam um rival. A vitima não foi identificada.