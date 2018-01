Polícia Militar de Tarauacá apreende quatro armas de fogo, munições e mais de 2 mil reais

Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM), localizado no município de Tarauacá, prenderam nesta sexta-feira, 5, dois homens e apreenderam um adolescente de 16 anos, com quatro armas de fogo, munições, e mais 2.080 reais.

De acordo com o comandante do 7° BPM, tenente-coronel Jefferson Ruiz a ocorrência inciou com uma abordagem no centro da cidade, em que um menor foi apreendido com um caixa de munição. Já na residência dele, os militares apreenderam uma escopeta calibre 16 com dois cartuchos deflagrados e R$ 2.080,00.

Ainda durante a revista, os policiais descobriram que dois irmãos do adolescente estariam em um colônia de difícil acesso, localizada na colocação Santa Fé com várias arma de fogo.

Após quase duas horas de caminhada as guarnições chegaram ao endereço, prenderam Antônio Diego da Silva Oliveira, 23 anos, e Antônio Amadrílio da Silva Oliveira, 25 anos, e apreenderam um rifle calibre 22, uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22, uma espingarda calibre 28, uma pistola de pressão, 32 munições de vários calibres, espoletas e chumbo.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia Geral de Polícia Civil do Município para serem tomadas as providências cabíveis ao caso.