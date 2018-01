Jovem de 17 anos é morto a facadas após discussão em bar em Rio Branco

Herlen da Silva, de 17 anos, foi atingido com vários golpes neste domingo (7), no bairro Calafate, em Rio Branco.

Herlen Moraes da Silva, de 17 anos, foi morto a facadas por volta de 0h37 deste domingo (7), no bairro Calafate, em Rio Branco. De acordo com a Polícia Militar (PM-AC), a vítima e o autor do crime estavam bebendo em um bar com outras pessoas quando tiveram uma discussão.

O adolescente saiu do local, mas encontrou novamente o homem em uma distribuidora e voltaram a discutir. Eles iniciaram uma luta corporal e outras pessoas se envolveram na confusão.

Durante a briga, o autor deu várias facadas no adolescente. Além disso, um terceiro envolvido arrancou a ripa de uma cerca próxima do local onde estavam e bateu com o pedaço de madeira na cabeça do esfaqueador.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atestou o óbito do adolescente ainda no local do crime. O autor foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) onde ficou em observação devido à ripada na cabeça. Após receber alta ele deve ser conduzido para a delegacia, segundo a PM.

No local, os policiais recolheram um canivete que provavelmente foi utilizado para golpear a vítima. A área foi isolada até a chegada a perícia. O caso deve ser encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).