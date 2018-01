Instabilidade continua e previsão é de chuva a qualquer hora do dia no fim de semana no AC

A previsão para este fim de semana continua de instabilidade, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). O céu deve ficar nublado a encoberto na região do Vale do Juruá.

Nas demais regiões, o sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde.

Para o domingo o fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera favorece a organização de muita instabilidade em toda a região. Por conta disso, a previsão para todo o Estado, inclusive a capital, é de céu nublado a encoberto, com pouco sol e há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, com risco de temporais isolados.