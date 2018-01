Homem é preso por invadir casa, fritar linguiça e ovos

Ao ver o vizinho, o suspeito tentou fugir, mas foi contido

Em uma casa na zona rural do Paraná, um homem foi preso na manhã deste sábado (6) depois de ser flagrado por vizinhos em uma casa de terceiros, cozinhando arroz e fritando ovos e linguiça. Segundo informações do G1, o jovem de 22 anos teria invadido o imóvel situado em uma chácara na Estrada Terra Roxa, que fica entre os municípios de Marialva e Mandaguari, no norte paranaense.

O suspeito teria sido flagrado por um dos vizinhos que saiu para alimentar os cachorros e notou uma movimentação estranha na chácara ao lado da sua. O homem percebeu que uma das grades da janela havia sido cerrada e que tinha alguém na cozinha. Ao ver o vizinho, o suspeito tentou fugir, mas foi contido pela esposa do homem.

O jovem foi mantido no local pelo casal até a chegada da Polícia. Conforme relatou a Polícia Civial ao portal, o suspeito já tinha outras passagens por furto.