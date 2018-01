Ex-presidiário é morto com três tiros em bairro de Cruzeiro do Sul

O ex-presidiário Jamisson da Silva Marques, de 27 anos, conhecido como Ninão, foi morto com tiros em frente a casa onde morava. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira (5), na Rua Bahia, bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul.

Maria José Lima do Nascimento, de 32 anos, esposa da vítima, disse que no momento do crime o bairro estava sem energia, por causa do rodízio que ocorre na cidade, após o incêndio que atingiu a Usina Termelétrica da Guascor, na quarta (3).