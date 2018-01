Em Cruzeiro do Sul, venda de geradores aumenta após incêndio que atingiu termelétrica e deixou municípios sem energia

Após o incêndio que atingiu Usina Termelétrica da Guascor, em Cruzeiro do Sul, na quarta-feira (3), que causou racionamento e rodízio no fornecimento de energia a consumidores em três cidades acreanas, (Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima e uma do AM, Guajará) as vendas em lojas de geradores aumentou em Cruzeiro do Sul.