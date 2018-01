Dupla armada rende entregador e foge levando motocicleta, dinheiro e celular em Rio Branco

Um entregador passou por momentos de tensão na noite de sábado (6), no bairro Cidade Nova, em Rio Branco. O funcionário, que trabalha no restaurante de comida japonesa Tenda Oyshii, voltava de uma entrega quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta.

Ao G1 , a direção do restaurante informou que o caso ocorreu por volta de 21h10. A moto roubada era alugada de um outro funcionário e o motoboy que foi assaltado recebia pelas entregas que fazia. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla).

O estabelecimento afirma que o prejuízo maior foi do veículo roubado e que vai ter de ressarcir o proprietário. Após o crime, o entregador conseguiu ligar de um outro telefone para o restaurante e contou o que tinha acontecido.

Ele foi até o local de trabalho em um mototáxi que foi pago pela administração do local. A direção relatou ainda que não iria aceitar a entrega devido à distância.

No entanto, o cliente era antigo e lembrou que na casa dele já havia uma barca do restaurante que precisava ser devolvida. O entregador relatou à coordenação que chegou a suspeitar que estava sendo seguido, mas decidiu seguir com a entrega.