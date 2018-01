Copa do Mundo: confira os horários exatos dos jogos da seleção brasileira e agende-se

Portal Terra fez publicação mostrando os horários em todos os fusos brasileiros

Você já tinha parado para se programar e verificar os horários dos jogos da Copa do Mundo Fifa 2018, sediados na Rússia? Se você não fez isso, o site Terra fez para você.

Além de acontecer em outro país, com outro fuso horário, aqui no Brasil a mudança ainda é mais drástica: são quatro fusos diferentes. Em relação ao horário oficial do Brasil, a seleção brasileira estreia no domingo, dia 17 de junho, às 15h, em Rostov- on- Don, em jogo contra a Suíça.

O segundo jogo da primeira fase é numa quinta-feira, dia 21 de junho, às 9h, em Saint Petersburg, contra Costa Rica. O terceiro jogo, na terça-feira, dia 26, será às 15h, em Moscou no estádio Spartak, contra a Sérvia.

O Acre está no fuso horário UTC −5, junto com treze municípios no oeste do estado do Amazonas (Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga).

São 2 horas de diferença com relação a Brasília e três horas no Horário Brasileiro de Verão.

Abaixo, os horários de jogos nas terras de Chico Mendes:

17 de junho às 13:00 (Brasil X Suíça)

21 de junho às 07:00 (Brasil X Costa Rica)

26 de junho às 13:00 (Brasil X Sérvia)