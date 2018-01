Conselho Tutelar planeja ações para 2018: “Parceria com a comunidade é fundamental”, diz presidente

Neste ano, iremos manter as palestras educativas nas escolas, além de outras ações

Responsável por zelar pelos Direitos das Crianças e Adolescentes, o Conselho Tutelar de Sena Madureira já iniciou os trabalhos em 2018 focando fortalecer os laços familiares no município. Paralelo a isso, a equipe composta por Cristiano Paula de Moraes, Gessinaira Matos, Aldeniza Vela, Luzia Silva e Sildo Peret também está montando um Plano de ações que será executado ao longo do ano.

No ano passado, um dos projetos mais importantes foi o “Conselho Tutelar no seu Bairro”, levando ações de outros setores para a comunidade. “Neste ano, iremos manter as palestras educativas nas escolas, além de outras ações. Lembrando que o nosso foco principal é empoderar as famílias. Não estamos aqui para atrapalhar os pais de disciplinarem seus filhos, pelo contrário, queremos atuar em parceria. Somente os excessos é que não são permitidos”, comentou o presidente do Conselho Tutelar em Sena, Cristiano Paula de Moraes.

Ele acrescentou que a parceria com a comunidade é de fundamental importância. “Muitos casos relacionados á Maus-tratos, abandono de incapaz, abuso sexual e outros chegam ao nosso conhecimento através de denúncias. Portanto, essa parceria com a comunidade é importante. Qualquer dúvida basta ligar para o nosso telefone: 99983 8058”, mencionou.

Esse número é ativado 24 horas, inclusive aos finais de semana.

Neste mês houve uma mudança no Conselho Tutelar do município. O suplente Sildo Peret assumiu uma das vagas e reforçou o compromisso em continuar trabalhando junto com os demais membros em prol da comunidade.