Com cidade em racionamento de energia, filho compra gerador para atender mulher que sofreu AVC

Mulher está se recuperando e família decidiu comprar aparelho. Cidades estão em rodízio de energia desde incêndio na termelétrica.

Para manter o melhor atendimento à mãe que sofreu um AVC, uma família de Cruzeiro do Sul decidiu comprar um gerador de energia para suprir as necessidades da mulher. A cidade sofre com racionamento de energia desde a quarta-feira (3), quando a Usina Termelétrica da Guascor foi atingida por um incêndio. Alguns bairros da cidade chegam a ficar até 5 horas sem energia.

A Eletrobras Distribuição Acre informou, neste sábado (6), que a previsão para que o serviço seja restabelecido por completo é até a próxima quinta-feira (11).

O marceneiro João Evangelista conta que investiu cerca de R$ 3 mil na compra do gerador de energia para garantir um mínimo de conforto à mãe. Com o gerador, as luzes da casa são mantidas e também o ar-condicionado.

“Tive que garantir um pouco de conforto para minha mãe. Ela está se recuperando de um AVC e não anda. À noite, no escuro, fica difícil locomover ela para ir ao banheiro e seguir a medicação. Damos uma melhor condição de vida para minha mãe”, diz.

Durante o dia, o gerador também está sendo usado na marcenaria da família. “Durante o dia, levo o gerador para a marcenaria para fazer pequenos serviços e à noite trazemos de volta para gerar energia para a casa de minha mãe”, explica.

Além de Cruzeiro do Sul, as cidades de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Guajará, no Amazonas, foram afetadas.

Gerador custou cerca de R$ 3 mil (Foto: Adelcimar Carvalho/G1)