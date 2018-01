CIÚMES: Mulher é acusada de trair marido com vizinho e acaba surrada

Os filhos do casal gritaram por socorro e o suspeito correu

Onessildo S. B., 34, foi preso na noite de sábado (06) após agredir a própria esposa de 32 anos motivado por ciúmes. O crime ocorreu na residência do casal, localizada no bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho.

A vítima informou que estava trabalhando na casa do vizinho, realizando serviços domésticos. Ao retornar para casa, ela não encontrou o marido, porém, logo depois ele chegou altamente embriagado. O homem passou a acusar a esposa de estar o traindo com o vizinho. Durante a discussão, o suspeito enforcou a mulher, que teve de se apossar de um copo de vidro e desferir na cabeça dele. O homem soltou o pescoço da vítima, mas aplicou um violento soco no rosto dela.

Os filhos do casal gritaram por socorro e o suspeito correu. Uma equipe da PM foi acionada e prendeu Onessildo em flagrante. Ele foi levado à Central de Polícia.