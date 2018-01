Ciclista é executado com dois tiros na cabeça e um nas costas em bairro da Capital

O homem identificado como Vanilson Cruz dos Anjos, 33 anos, transitava de bicicleta pela Rua das Mangueiras, localizada no bairro Boa União, em Rio Branco, quando foi interceptado por quatro criminosos em duas motocicletas. A vítima foi baleada três vezes, não resistiu e morreu ainda no local. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (5), e nenhum suspeito foi preso.

De acordo com o que foi constatado pelos peritos do Instituto Médico Legal (IML), Vanilson foi atingido com dois disparos de arma de fogo na nuca e outro nas costas. O corpo dele foi levado à sede da instituição, onde após os procedimentos necessários foi liberado para a família fazer o velório e posterior sepultamento. Moradores da região preferiram não comentar nada a respeito do assassinato.

A motivação para tal fato ainda é desconhecida, mas segundo a polícia, devido os sinais claros de execução, tudo indica que o homem tenha sido morto a mando de líderes de uma facção que atua naquela região. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Essa é a sétima morte violenta registrada no Acre em 2018.