Biblioteca Pública tem horário de funcionamento reduzido devido atraso no pagamento de estagiários, diz estudante

Estagiários dizem que ainda não receberam o salário de novembro. Diretora fala que atraso de pagamento não é motivo maior para mudança de horário.

A Biblioteca Pública precisou alterar o horário de funcionamento devido ao atraso no pagamento dos estagiários, segundo alguns estudantes. O local, que abria das 8h às 21h durante a semana e funcionava aos sábados, desde terça-feira (3) passou a funcionar das 8h às 18h e não abre mais aos sábados.

A diretora da biblioteca, Helena Carloni, informou que o atraso no pagamento dos estagiários não é o motivo maior para a redução no horário de funcionamento. Segundo ela, neste período do ano são feitos planejamentos e uma série de renovações na biblioteca.

“Estamos fazendo um replanejamento. No mês de janeiro não há movimentação financeira do estado, e aí no final de ano temos que renovar uma série de coisas. A gente sempre aproveita esse mês para fazer o inventário e um planejamento. Realmente os estagiários não receberam, já há uma conversa e a secretária da SGA já garantiu que vai cumprir. Mas esse não foi o motivo maior para mudança no horário”, afirmou a diretora.

Um estudante, que preferiu não ser identificado, contou que o salário atrasado é referente ainda ao mês de novembro. Segundo ele, o governo deu uma previsão de que iria pagar no dia 22 de janeiro.

“A gente tinha que ter recebido no dia 10 de dezembro, enrolaram, entrou janeiro e falaram que vão pagar no dia 22. Até esse dia nem sei como vai ficar nossa situação. Tem estagiário que não tem mais condições de colocar crédito no cartão de ônibus. A situação está ficando insustentável”, disse o estagiário.

Outra estudante, que também preferiu não se identificar, disse que os estagiários foram orientados a trabalhar no mês de janeiro mesmo sem receber, para não ter o ponto cortado. Ela afirmou que devido cerca 80% dos colaboradores da biblioteca serem estagiários, o horário de funcionamento no mês de janeiro foi reduzido por conta do atraso nos pagamentos.

“Teve uma reunião com os funcionários e falaram que em janeiro funcionaria da seguinte forma, se o estagiário quisesse ficar em casa poderia ficar, mas não receberia o mês de janeiro, ou seja, o ponto seria cortado. Então, ou você vai trabalhar mesmo sem receber para poder talvez receber, ou fica em casa e não recebe. O que pesa é o desânimo, não tem como trabalhar feliz com contas para pagar. É complicado”, reclamou a estudante.