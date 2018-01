Após incêndio em usina, Eletrobras-AC prevê que serviço seja totalmente restabelecido até quinta-feira (11)

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Guajará, no Amazonas, chegaram a ficar totalmente sem energia após o incêndio. Agora há um calendário de distribuição para amenizar a situação, de acordo com a Eletrobras.

“Esperamos que os geradores cheguem até quinta [11] para amenizar ou solucionar o problema. Estamos trabalhando na terraplanagem, o objetivo é instalar dois transformadores com capacidade de seis megas cada um e alguns geradores. Mas, 95% do fornecimento já foi normalizado”, afirmou o gerente.

Cavalcante explica que a usina trabalha com uma demanda de 20 a 21 megas e com o incêndio estão, neste sábado, com 16 megas. “A gente espera que com esses dois transformadores consiga aumentar a capacidade em 12 megas. Sobre as causas do incêndio, é algo secundário, a princípio, nosso objetivo é regularizar o fornecimento”, ressaltou.

Entenda

A termelétrica foi atingida pelo fogo na manhã de quarta (3) e danificou 16, dos 34 geradores de energia. Com o incidente, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul e Guajará, no Amazonas, ficaram sem energia e posteriormente o serviço ficou sendo distribuído em regime de rodízio.

A princípio, os Bombeiros informaram que o incêndio poderia ter sido ocasionado por um curto-circuito nos painéis que recebem energia do gerador que faz a distribuição.

Sem gerador, a vacinação no município de Mâncio Lima foi suspensa por tempo indeterminado até que situação seja normalizada. Ao menos 10 mil doses de vacinas foram enviadas para armazenamento em Cruzeiro do Sul, única cidade que segue parcialmente com a energia estável. O hospital de Rodrigues Alves também teve o atendimento comprometido.

O governo do estado decretou expediente corrido, das 7h às 13h, em órgãos públicos estaduais em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. O decreto foi publicado na sexta (5), no Diário Oficial. O Ministério Público do Acre (MP-AC) informou que vai instaurar um procedimento para apurar as causas do incidente.