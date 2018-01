ALTA VELOCIDADE: Caminhão destrói farmácia na capital; Vídeo

A polícia busca informações para identificar o responsável pelo dano

A polícia tenta identificar o condutor de um caminhão guincho que na madrugada deste domingo (07), atingiu e destruiu parte de uma farmácia, localizada na Avenida Amazonas com Buenos Aires, bairro Nova Porto Velho, na capital.

Uma câmera de monitoramento flagrou todo o ocorrido. As imagens mostram o caminhão vindo em alta velocidade pela Rua Buenos Aires e ao chegar no cruzamento com a Avenida Amazonas, o motorista freia bruscamente para evitar colisão com um automóvel de passeio. Neste momento, o caminhão roda na pista e a traseira dele atinge violentamente o estabelecimento comercial.

Em seguida, o motorista foge do local. Após a divulgação do vídeo pelo Rondoniaovivo, o homem foi até a farmácia e se responsabilizou em pagar o prejuízo causado.