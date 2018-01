Acidente na 317 envolvendo carro e motocicleta deixa um morto e dois feridos

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta aconteceu no km 22, da BR-317, próximo à Vila Caquetá. na tarde deste domingo (07). Duas pessoas ficaram feridas e um homem identificado como Antônio Cosmo morreu no local.

A informação repassada à equipe da Polícia Rodoviária Federal é de que o motorista do Uno, de nome não divulgado, sobre influência de álcool, perdeu o controle do veículo, chegando a invadir a contramão e acertando frontalmente o motociclista que vinha com um passageiro na garupa. Antonio, que pilotava a moto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do Uno foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado ao hospital. O passageiro da moto teve apenas ferimentos leves.

A equipe policial realizou o teste do bafômetro no motorista do veículo Uno e confirmou a presença de álcool no homem que deve perder a licença para dirigir e responder pelo crime de homicídio culposo, agora considerado delito sem direito a fiança.