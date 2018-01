Rio Branco vai sediar 12° Encontro Nacional da Pastoral da Juventude

Evento vai acontecer entre os dias 7 e 14 deste mês na Ufac e outros pontos da cidade. Cerca de 500 jovens de todo o Brasil já começam a chegar na capital acreana.

Em 2017 a população ficou assustada com a violência extrema no Acre. Foram registrados mais de 450 assassinatos no estado durante o ano passado, a maior da parte das vítimas era jovens com menos de 25 anos.

E é diante desse cenário que Rio Branco recebe, entre os dias 7 e 14 deste mês, o 12° Encontro Nacional da Pastoral da Juventude (ENPJ), que visa afastar os jovens das drogas e violência.

Cerca de 500 jovens dos 27 estados do Brasil já começam a chegar na capital acreana. Nesta sexta-feira (5), os organizadores do evento apresentaram na Universidade Federal do Acre (Ufac) a programação e atividades.

Durante esse período, os jovens que se inscreveram vão participar de diversas mesas e debates com diferentes assuntos.

“A pastoral oferece um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho gradual. A gente entende a necessidade de ir à frente [com os trabalhos desenvolvidos pela PJ] as culturas de morte, a gente acredita numa cultura de vida. Oferece um espaço de crescimento fecundo e profundo do evangelho com a vivência pastoral e espaço de encontro”, fala Thalita Vasconcelos, coordenadora da Pastoral da Juventude no Acre.

O padre Francisco Valdenio Soares diz que o encontro desperta e estimula a afinidade dos jovens com a igreja e o evangelho.

“O encontro em si ele suscita isso, a evangelização, a importância do jovem dentro da igreja, mas também na sociedade”, reforça. As atividades do evento vão ser feitas na Ufac e outros pontos de Rio Branco, como o Novo Mercado Velho.

“Será que é esse Brasil que a gente quer viver? Será que é assim que a juventude quer estar e pensar para o seu futuro também? E qual o caminho que a gente vai encontrando pra isso? E isso vai muito além de dizer pra quem que a gente vota em 2018. Isso significa dizer qual é o projeto do país que a gente quer?”, questiona Davi Rodrigues, secretário nacional da Pastoral da Juventude.