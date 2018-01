Prefeitura de Manoel Urbano – AC abre processo seletivo

No Acre, Prefeitura de Manoel Urbano abre vagas para Professor, Farmacêutico e Operador de Máquinas Pesadas, com vencimento de até R$ 3.200,00

A Prefeitura de Manoel Urbano, no Estado do Acre, publicou no Diário Oficial do Estado, o edital n° 001/2018 de processo seletivo simplificado destinado a contratação temporário de profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

O certame oferece 20 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para os cargos de Professor de Ensino Fundamental, Farmacêutico e Operador de Máquinas Pesadas (Patroleiro e Tratorista). O vencimento básico disponível pode chegar até R$ 3.200,00, em jornadas de trabalho 25 ou 40 horas semanais.

As inscrições poderão ser efetuas gratuitamente, nos dias 8 e 9 de janeiro de 2018, de forma presencial, na Secretaria Municipal de Educação, situada na rua Valério Caldas de Magalhães, n.º 296 – Centro, Manoel Urbano.

O processo de seleção constará de análise curricular e entrevista. As entrevistas serão realizadas nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018, no horário de 07 às 12 e das 14 às 17 horas na Secretaria Municipal de Educação localizado na Rua Valério Caldas Magalhães, 296 – Bairro Centro.

Fonte: Diário Oficial do Estado do Acre, edição 5 de janeiro de 2018, a partir da página 28 http://www.diario.ac.gov.br/