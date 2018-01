No AC, três municípios devem receber mais de R$ 5 milhões para construção de Unidades Básicas Fluviais

Para atender as comunidades ribeirinhas nas regiões de Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo e Feijó, o Ministério da Saúde destinou o valor de R$ R$5.668.350,00 para a construção de Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF) nos três municípios, sendo uma unidade para cada cidade.

Além dos três municípios que vão ser beneficiados no estado, outras 42 unidades devem ser construídas em municípios do Amazonas, Amapá, Pará e Tocantins. Ao todo, 45 UBS devem ser instaladas. Cada unidade deve custar R$ 1.889.450,00.

As UBS são embarcações com equipamentos de saúde que se deslocam para atender a população ribeirinha nos municípios. As unidades contam com Equipes de Saúde da Família Fluviais (ESFF) com ao menos um médico, um enfermeiro e um técnico de saúde bucal.