Nível do Igarapé Iquiri normaliza, mas Defesa Civil segue em alerta no interior do Acre

O nível do Igarapé Iquiri, em Senador Guiomard, baixou e a situação foi normalizada, segundo informou a Defesa Civil nesta sexta-feira (5). O manancial transbordou no último dia 27, chegou a atingir cerca de 25 famílias e a inundar a empresa Peixes da Amazônia.

O major do Corpo de Bombeiros do Acre Cláudio Falcão afirmou que, mesmo com o nível do igarapé estabilizado, a Defesa Civil segue em alerta devido as fortes chuvas na região. Segundo ele, ainda existe a possibilidade de nova cheia.