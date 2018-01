Morte de crianças em suposto ritual satânico pode ter custado R$ 25 mil

Duas crianças, de aproximadamente 8 e 12 anos, foram encontradas mortas, em setembro passado, em Novo Hamburgo

A história sobre a morte de duas crianças, vítimas de um sacrifício satânico, ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (5). Investigações da Polícia Civil apontam que uma pessoa pode ter desembolsado R$ 25 mil ao líder do templo para o assassinato do menino, de 8 anos, e da menina, 12. Eles foram achados mortos em setembro passado. Três pessoas foram presas.

De acordo com informações do G1, as crianças foram esquartejadas. A polícia encontrou partes dos corpos no bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os membros estavam dentro de sacos plásticos e abandonados em região deserta da cidade.

A corporação comentou da dificuldade em achar pistas que chegassem aos autores do duplo homicídio. Foi cogitada a hipótese de elas terem sido disputa relacionada ao tráfico de drogas. No entanto, afirmaram os policiais, o que intrigou foi a ausência dos pais e familiares na busca pela garota e pelo garoto.

A investigação diz que há possibilidade de que eles tenham sido trazidos ou comprados na Argentina. Os suspeitos, incluindo o líder do templo satânico, que é do Rio Grande do Sul, foram detidos logo após o Natal. Ele negou o crime, mas relatou as práticas satanistas. “Ele mesmo diz que viaja pelo mundo, por vários países do mundo fazendo esse trabalho, mas diz que sequer mata animais, diz que só pratica bruxaria”, afirma o delegado Moacir Fermino.

O delegado ainda ressaltou que, no templo, foram apreendidos materiais que podem estar relacionados com o sacrifício. “Provas contundentes”, adiantou o delegado, acrescentando que autoridades da Argentina já entraram em contato com a polícia na tentativa de identificar as crianças.