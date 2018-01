Morre em CZS professor alvejado no Natal por tiros de escopeta

Morreu no inicio da noite desta sexta-feira, 05, no hospital estadual, no município de Cruzeiro do Sul, o professor José Esmael Pereira da Silva, 31 anos, casado e pai de uma menina. Esmael estava internado há onze dias após ter sofrido tentativa de homicídio. O crime ocorreu na terça-feira, 26. O professor foi alvejado com dois tiros de escopeta. Ele foi submetido a a várias cirurgias e outros procedimentos médicos. Os médicos diagnosticaram falência múltipla de órgãos. Esmael estava cursando o último ano de pedagogia pelo Parfor.

