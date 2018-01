Menor de 16 anos é baleado ao assaltar ônibus

Na tarde desta sexta-feira 05/01, um menor de 16 anos teria levado um tiro no peito ao assaltar um ônibus da linha Vanderlei Dantas, a ocorrência foi no bairro Adalberto sena na rua Clicilio Gomes.

Segundo informações o menor juntamente com um compassa teriam, dado sinal para o motorista do ônibus parar.

Quando o motorista parou os acusados já subiram com uma escopeta nas mãos e anunciaram o assalto.

Eles renderam o motorista e tomaram uma quantia de 30 reais.

Mais na hora em que eles desceram do ônibus para fugir, uma pessoa que estava passando teria reagido ao assalto e baleado o menor com um tiro no tórax depois de ver o menor baleado o comparsa dele fugiu

O samu foi acionado e levou o menor para o pronto socorro de rio branco.

Após ele ter alta do hospital ele deve ser encaminhado para a delegacia do menor, pelo crime de assalto .