Lula terá encontros com artistas e intelectuais antes de julgamento

Eventos ocorrerão em teatros do Rio de Janeiro e de São Paulo

O ex-presidente Lula deverá participar de dois encontros com artistas e intelectuais antes do julgamento de 24 de janeiro. O primeiro, já confirmado, ocorre no dia 16 no teatro Oi Casa Grande, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. O segundo, ainda não oficializado, deverá acontecer no dia 18 no Tuca, o teatro da PUC-SP. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

Ambos os teatros são historicamente associados à esquerda por terem servido de palco de resistência ao longo dos anos da Ditadura Militar.

Lula será julgado em segunda instância pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) no processo do tríplex do Guarujá, pelo qual foi condenado em primeira instância a nove anos e meio de prisão.