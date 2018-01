CONDENADO: Preso homem acusado de estuprar sobrinha de 7 anos

Raimundo possui condenação de 12 anos de reclusão por crime de estupro de vulnerável – manter relação sexual com pessoa menor que 14 anos

Policiais civis da Polinter – Polícia Interestadual, em conjunto com o 1° DP, prenderam nesta sexta-feira (05), Raimundo Nonato A. S., foragido da Justiça por crime de estupro contra a sobrinha de 7 anos. O homem foi localizado em uma residência na Rua Antônio Violão, bairro Tancredo Neves, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com a polícia, o acusado estava com mandado de prisão decretado desde o mês de maio do ano passado.

Na época, ele ficou sabendo da ordem e evadiu-se. Raimundo possui condenação de 12 anos de reclusão por crime de estupro de vulnerável – manter relação sexual com pessoa menor que 14 anos. O crime ocorreu no ano de 2011.