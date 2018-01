Concurso CRN 7ª Região

Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região abre concurso público com vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

O Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região – CRN-7, que abrange seis estados da federação (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima), torna pública a realização do novo concurso público nº 001/2017, destinado ao preenchimento de seis vagas imediatas e 205 para a formação de cadastro de reserva.

As vagas são para os cargos de Auxiliar Operacional, Auxiliar Administrativo, Assistente de Informática, Técnico em Nutrição e Dietética e Nutricionista Fiscal. Os vencimentos oferecidos variam entre R$ 937,00 e R$ 3.308,21, além de auxílio alimentação e vale transporte, por jornada de trabalho de 40 horas por semana. Do total de vagas abertas, 5% serão reservadas para os candidatos portadores de deficiência e 20% para os candidatos negros.

O concurso será organizado e executado pela Inaz do Pará e as inscrições foram prorrogadas e ocorrerão até o dia 09 de janeiro de 2018, no endereço eletrônico www.paconcursos.com.br. A taxa de inscrição custa R$ 50,00 para cargos de nível fundamental, R$ 60,00 para os cargos de nível médio/técnico e R$ 70,00 para nível superior.

O concurso público será composto de prova objetiva para todos, com questões de língua portuguesa, noções de informática, legislação e conhecimentos específicos, além de prova de títulos e experiência profissional, para os cargos de nível superior. As provas escritas serão realizadas das 13h às 18h do dia 25 de fevereiro de 2018, nas cidades de Belém/PA, Manaus/AM e Porto Velho/RO. O gabarito oficial preliminar será divulgado no dia seguinte.

A validade do concurso público será de dois anos, após a homologação do resultado final, podendo ser prorrogado ainda uma única vez, por igual período. Edital e atualizações: https://goo.gl/eDq8ij