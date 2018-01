Camisa 21: goleiro acreano Weverton é apresentado como novo nome do Palmeiras

Disposição de Weverton em chegar bem ao Palmeiras era tamanha que o atleta treinou até nas férias

2018 vai começar para o acreano Weverton, goleiro de sucesso, um tanto verde: ele foi apresentado na quinta-feira (4) como o novo nome do Palmeiras e, agora, terá de disputar posição no gol do time com Fernando Prass e Jaílson.

Em sua apresentação, que aconteceu na Academia de Futebol, Weverton não mediu palavras e deixou bem claro a que veio: se colocou no mesmo nível dos demais goleiros do time e colocou-se à inteira disposição do novo treinador Roger Machado.

A mídia especializada já repercute o teor da apresentação do acreano. “Questionado pelos jornalistas presentes se o fato de Fernando Prass ser ídolo da torcida e atual titular do time o condicionaria naturalmente à condição de reserva no Verdão, Weverton esbanjou personalidade e se colocou no mesmo nível dos demais goleiros do time. Afinal de contas, ano novo, vida nova”, noticiou o Torcedores.

O novo camisa 21, no evento, comentou a imortância dos colegas, mas deixou bem claro que sabe do seu potencial. “Sei da importância do Prass no grupo e para o clube. A história nunca vai ser pagada. Mas estamos começando um novo ano, com um novo treinador, uma nova forma de trabalho e tudo pode acontecer. Não estou aqui para roubar o lugar de ninguém, mas sim para ajudar. Quero que o Palmeiras cresça. Se o Roger quiser contar comigo, estou aqui, pode contar comigo. Estaremos eu, Prass e o Jaílson. Quem ganha sempre é o Palmeiras”.

Enquanto esteve em Rio Branco, a dedicação era total: o atleta treinou até nas férias. Em suas redes sociais, o goleiro chegou a postar fotos e vídeos treinando em pleno período de descanso.

“Estou muito feliz em fazer parte da família Palmeiras. É o grande desafio da minha vida. Quero trabalhar muito para fazer história aqui, sempre respeitando a história dos goleiros que aqui estão, claro, mas quero conquistar também o carinho e respeito da torcida”, completou o acreano.