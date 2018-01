Após vencer câncer, acreano cria projeto para levar música e teatro a pacientes em hospital

Após vencer a luta de dois anos contra um câncer de medula, o estudante de psicologia Saulo de Andrade, de 36 anos, saiu determinado a ajudar crianças que estão internadas em hospitais. Foi então que ele criou um projeto que leva teatro, música e contação de histórias para pacientes do Hospital da Criança, em Rio Branco, todas as quintas-feiras de janeiro.

Andrade conta que foi diagnosticado com a doença em 2015 e há sete meses recebeu o transplante de medula. Segundo ele, durante o tratamento, começou a pensar no sofrimento de pacientes e principalmente de crianças e como seria possível proporcionar alegria para essas pessoas.

“Ficava pensando em uma forma de confortar e ajudar as pessoas que estão passando por alguma doença e precisam ficar internadas em hospitais. Aí surgiu essa oportunidade com a abertura do edital, escrevi o projeto e consegui ser selecionado”, contou.