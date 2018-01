Aplicativo da Google ajuda a limpar arquivos no WhatsApp

App lançado recentemente só está disponível para smartphone Android

O aplicativo Files Go, da Google, vai dar uma mãozinha a quem não tem paciência de limpar de tempos em tempos o dilúvio de fotos, vídeos e áudios recebidos via WhatsApp. Por enquanto, o app lançado recentemente só está disponível para smartphone Android e ainda não há previsão de quando estará disponível para IOS.

Conforme relata o Uol, o recurso que auxilia na limpeza dos apps e dos arquivos que ocupam muito espaço de armazenamento não exige mais que 6 MB para ser instalado. O Files Go também oferece a guia Armazenamento, que revela em detalhes quanto espaço está sendo usado e quanto está sobrando no sistema do aparelho.

A limpeza é feita a partir da seleção de recomendações inteligentes, entre as quais o usuário pode escolher a opção “mídia de WhatsApp”. Basta selecionar “Liberar”, escolher os arquivos e depois clicar em “Excluir”. Esse sistema de recomendações também pode sugerir a exclusão de outros arquivos, a exemplo de cache, apps não utilizados (nas últimas quatro semanas) e transferências por download. Antes de deletar é válido lembrar que os arquivos são apagados de forma definitiva e não poderão ser recuperados depois.

Maior controle

Na guia “Arquivos”, o Files Go possibilita que o usuário pesquise conteúdo por categoria. Para quem tem interesse em melhorar o controle sobre os arquivos acumulados no smartphone a opção de divisão por categorias – como Downloads, Apps, Imagens, Vídeos, Áudio, Documentos e Arquivos Recebidos – pode poupar tempo e ajudar a organizar as pastas.

Enviar arquivos sem conexão à internet

Outra funcionalidade disponível na mesma guia é a opção de envio de fotos, vídeos e áudios para outros aparelhos que utilizam o sistema Android sem a necessidade dos dispositivos estarem conectados à internet. Para que a transferência de arquivos seja feita ponto a ponto, basta que os dois smartphones estejam próximos, tenham o aplicativo Files Go baixado e estejam com a conexão Bluetooth ligada. A velocidade de envio dos arquivos é de 125 Megabits por segundo, informa o Google.