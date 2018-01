Ao menos 70 mil estudantes de Rio Branco devem renovar os cartões de vale-transporte

Em entrevista ao Jornal do Acre 1ª edição deste sábado (6), o superintendente da RBTrans, Gabriel Forneck, explicou que os estudantes que já utilizam o cartão precisam ir até a Central de Serviço Público (OCA) com um documento com foto e a declaração da instituição de ensino.

Forneck aproveitou para falar sobre algumas mudanças que a RBTrans adotou para fiscalizar o uso do cartão estudantil. Ele disse que fez uma parceria com a Secretaria de Educação do Acre (SEE) para que seja enviado a cada três meses um relatório de confirmação da presença dos usuários às instituições de ensino.