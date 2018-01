Vídeo mostra rastro de destruição do incêndio na Usina Termoelétrica da Guascor em Cruzeiro do Sul

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a sala de maquinas da Usina Termoelétrica da Guascor, em Cruzeiro do Sul, que foi tomada pelo incêndio na última quarta-feira (3) totalmente destruída pelo fogo que consumiu toda a estrutura usada para gerar energia para três municípios do Juruá e um do Amazonas.

O rastro de destruição do fogo mostra claramente fios queimados, equipamentos derretidos com a pressão e temperatura elevada que ainda atinge parte da cidade de Cruzeiro do Sul. Alguns bairros continuam sem energia elétrica e vem ocasionando prejuízos, principalmente no comércio.

As imagens apresentam claramente que o incêndio danificou gravemente as instalações em uma das salas de maquinas da Usina Termoelétrica da Guascor, principal os equipamentos de distribuição.

Em nota, a Eletrobras-Acre informa que os técnicos da empresa junto com os da Guascor estão trabalhando para garantir o restabelecimento da energia elétrica em toda a cidade de Cruzeiro do Sul e municípios adjacentes.