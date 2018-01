Tentando se livrar de dupla  de matadores, homem invade quintal e é  atacado por cinco cães  da raça  pitpull

Reginaldo Garcia de Aquino, de 45 anos, escapou por muito pouco de morre na noite desta quinta-feira (04), de acordo com informações da própria vítima, ele caminhava na rua Rosa de Sharon no bairto da Comara, região do Segundo Distrito de Rio Branco, quando dois desconhecidos que estavam em uma moto se aproximaram e começaram a atirar contra Reginaldo.

Desesperado e tentando escapar da morte, o homem invadiu um quintal de uma casa, mas o que ele não esperava é que conseguiu se livrar dos dois homens, mas caiu nas bocas de cinco cães da raça pitbull.

A vitima só não foi morto pelo cães, porque o dono dos animais estava em casa e com um pedaço de pau conseguiu evitar que Reginaldo fosse morto pelos animais, mas não conseguiu evitar as dezenas de mordidas por todo o corpo da vitima.

De acordo com o médico da equipe do SAMU, que socorreu a vitima o estado dele grave e inspira cuidados.

Segundo o profissional uma das mordidas quebrou o maxilar da vitima, fora outras dezenas mordidas de cortes largos e profundos.

