PSG deve oferecer valor surreal por CR7; confira

Negócio ainda deve envolver Cavani

Trezentos bilhões de euros, mais de 1,15 bilhão de reais. Muito? Não para o PSG. Este é o valor que o clube francês deve oferecer para tirar Cristiano Ronaldo do Real Madrid e colocá-lo no ataque parisiense, ao lado de Neymar e Mbappé, já que Cavani também deve entrar na negociação.

A informação do El Confidencial, jornal espanhol, mexeu com a imprensa europeia nesta sexta. A ideia é pagar o valor para ter o português, melhor do mundo na atualidade, por cinco anos.

Para isso, o PSG deve vender, emprestar e encerrar o contrato de alguns jogadores, entre eles o brasileiro Lucas Moura, e o argentino Pastore.

Nessa quinta, o jornalista Edu Aguirre, o El Chiringuito, havia noticiado que CR7 receberia três propostas em breve:

“Uma delas é muito vantajosa e pode chegar dentro de dias ao Real Madrid. O que se passar durante o próximo mês, mês e meio, será crucial para o futuro de Ronaldo. Se o Real Madrid não se apressar no próximo mês, será muito complicado voltar a ver Ronaldo com a camisa do clube”, afirmou o jornalista.