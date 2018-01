Programas de fidelidade e aplicativos driblam alta da gasolina

Aplicativos também estão sendo utilizados para atrair clientes

Dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP) apontam que o preço médio da gasolina teve um aumento de 9,4% em 2017, superando a casa dos R$ 4. Para aquecer os negócios e não perder clientes, distribuidoras e revendedores estão apostando em programas de fidelidade e no uso de aplicativos.

Os postos Ipiranga, por exemplo, investiram no aplicativo “Abastece aí”. O consumidor consegue economizar até 5% no valor da gasolina ao usar a plataforma. Lembrando que a empresa já conta o ‘Km de Vantagens’, um programa de fidelidade que conta com mais de 25 milhões de usuários.

Os postos da Shell permitem que clientes acumulem milhas por meio do aplicativo Shell Box. Já quem é cliente assíduo dos postos BR pode se cadastrar no programa de fidelidade Petrobras Premmia, que garante descontos em empresas parceiras.

De acordo com o jornal ‘Extra’, alguns revendedores procuram atrair seus clientes oferecendo a opção de parcelar o valor do combustível. O planejador financeiro Thiago Nigro, contudo, acredita que esta forma de pagamento deve ser usada com bastante atenção.

“Como a gasolina é um gasto recorrente, parcelar pode ser perigoso, pois é fácil perder o controle e se endividar”, alerta o especialista.