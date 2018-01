Professor de judô é preso após estuprar alunas de 8 anos no Rio

As vítimas, duas garotas de 8 anos, foram atacadas pelo educador no intervalo das aulas

Um professor de judô suspeito de abusar de duas alunas foi preso, nessa quarta-feira (3), na comunidade Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio. O crime foi cometido em junho de 2016. Graças à denúncia de familiares, o homem foi detido e responderá por crime de estupro de vulnerável.

As vítimas, duas garotas de 8 anos, foram atacadas pelo educador no intervalo das aulas. Os abusos, de acordo com informações da polícia, incluíam “beijos lascivos e manipulação de genitália”. O local onde aconteciam as agressões fica na Taquara, em Jacare+aguá, Zona Oeste.